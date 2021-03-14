Makilik alanda çıkan yangın söndürüldü
14.03.2021 19:55 | Son Güncelleme: 14.03.2021 20:01
Yalova'nın Altınova ilçesinde makilik alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Yalova'nın Altınova ilçesinde makilik alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Esentepe Mahallesinde makilik alanda yangın çıktı.
Yangının kısa sürede büyümesinin ardından bölgeye sevk edilen Altınova Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.
Uzun uğraşlar sonrası kontrol altına alınan yangında yaklaşık 2 dönümlük makilik alan zarar gördü.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Güven Kaya