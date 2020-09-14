Yalova'da, lokantadaki patlama korkuttu
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Yalova'da, lokantadaki patlama korkuttu

Yalova'da, lokantadaki patlama korkuttu Yalova'da, bir lokantada meydana gelen patlama korkuttu.

Yalova'da, lokantadaki patlama korkuttu
14.09.2020 00:12 | Son Güncelleme: 14.09.2020 00:17

Yalova'da, lokantadaki patlama korkuttu
Yalova'da, bir lokantada meydana gelen patlama korkuttu. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, patlamanın şiddetini evinde otururken hissettiğini söyleyen Gülter Demir (60), "Her şey uçtu. Bomba gibiydi" dedi.
Olay, saat 21.45 sıralarında Yalova merkez Şehit Ömer Faydalı Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre, kapalı olan lokantada henüz bilinmeyen nedenle patlama meydana geldi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, patlamanın meydana geldiği binanın elektrik ve doğal gaz vanalarını tedbir amaçlı kapattı. Patlamanın şiddetiyle lokanta ve dükkan önünde duran bir minibüsle birlikte çevredeki dükkanlarda da hasar meydana geldi. Patlama sırasında lokantanın kapalı olması sonucu herhangi bir yaralanma yaşanmadı.
'BOMBA GİBİYDİ'
Lokantanın bulunduğu apartmanın ikinci katında oturan Gülter Demir, patlama anını anlattı. Demir, "Evimde televizyon seyrediyordum, birden gürültüyle birlikte alev gördüm, her şey uçtu. Allah'ım ne oluyor dedim? Baktım, kazanlar karşıdaki binanın oraya uçmuş. Bomba gibiydi. Halamın kızı,  deprem oluyor zannetmiş" diye konuştu.
Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Murat Kurum Muharrem İnce Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Emrah Seda Sayan Fahriye Evcen İbrahim Tatlıses
Spor Falcao Arda Turan Fatih Terim Metin Oktay Malcolm Thomas
Daha Fazla Çocuk Milli Ankara Antalya
Şu an buradasınız: Yalova'da, lokantadaki patlama korkuttu - Yalova
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.9.2020 00:22:15. #1.14#
title