Yalova'da, lise öğrencileri 4 ton dezenfektan üretti
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Meslek Lisesi, Yalova, Güncel

Yalova'da, lise öğrencileri 4 ton dezenfektan üretti

Yalova'da, bir meslek lisesinde kimya teknoloji alanındaki öğretmen ve öğrenciler tarafından üretilen 4 ton dezenfektan, kentte ve çevre illerdeki okulların temizliğinde kullanılacak.

13.03.2020 11:57 | Son Güncelleme: 13.03.2020 11:57
Yalova'da, lise öğrencileri 4 ton dezenfektan üretti

Yalova'da, bir meslek lisesinde kimya teknoloji alanındaki öğretmen ve öğrenciler tarafından üretilen 4 ton dezenfektan, kentte ve çevre illerdeki okulların temizliğinde kullanılacak.

Milli Eğitim Bakanlığı Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün verdiği kararla Yalova Şehit Sercan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin de içinde olduğu Türkiye genelindeki 38 Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde dezenfektan üretimine geçildi. Yalova Şehit Sercan Yazar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde, 4 ton dezenfektan üretimi yapıldı. Okulların ürettikleri yüzey dezenfektanlarının Türkiye'deki tüm okulların enfeksiyonlardan arındırılmasında kullanılacağı belirtildi.'VİRÜS, MANTAR, BAKTERİ GİBİ BİRÇOK ORGANİZMAYA KARŞI ETKİLİ'Şehit Sercan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kimya Atölyesi'ni ziyaret eden İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun yapmış olduğu açıklamada, okulların hijyen solüsyonu ihtiyaçlarını karşılamak için dezenfektan üretimi yapıldığını, söz konusu dezenfektanların bakteri, mantar, virüs gibi pek çok zararlı organizmaya karşı etkili olduğunu ve sağlık açısından da hiçbir sakıncası bulunmadığını belirtti.'BAKANLIĞIN GÖNDERDİĞİ FORMÜL İLE ÜRETİM YAPIYORUZ'Milli Eğitim Bakanlığı tarafından kendilerinden dezenfektan üretilmeleri istendiğini söyleyen Kimya Öğretmeni Özgür Yıldırım, 'Bakanlığımız özellikle okullarda, hijyene çok önem veriyor. Biz de alkol ve bakanlık tarafından bize gönderilen formül bağlamında, alkol ve hypo bazlı yüzey dezenfektanı üretiyoruz. Okullar, kurumlar her tarafı dezenfekte edebiliyoruz bu şekilde. Dionize suyumuzu kazanımıza koyuyoruz. Onun içerisine alkolümüzü koyuyoruz. Daha sonra içerisine de bir sonraki aşamada hypo maddesini koyuyoruz. Çok kısa süre karışması yeterli oluyor. Sonra da bidonlarımıza doldurma işlemini yapıyoruz. Sadece okullara değil bütün kamu kurumları okulumuza gelip, ürettiğimiz dezenfektanlardan tedarik edebilirler' dedi.'YOĞUN TALEP VAR'Koronavirüs nedeniyle Milli Eğitim Bakanlığı'nın titiz bir çalışması olduğunu belirten Okul Müdürü Fatih Olgun, 'Bakanlığımızın isteğiyle dezenfektan üretmeye başladık. Şu an yoğun bir talep var. Hem ilimizde hem de Sakarya, Düzce, Kocaeli bu illerden yoğun talep var. Bugüne kadar yaklaşık 4 ton civarında üretim yapıp okullara dağıtmış bulunmaktayız ve hala talep devam ediyor. Şu an içinde var olan talebi karşılamak adına çalışmalarımız devam ediyor' ifadelerini kullandı.'KORONAVİRÜSTEN KORUNMAK İÇİN DEZENFEKTAN YAPTIK?

Dezenfektan üretimi sürecini anlatan Kimya Bölümü Öğrencisi Mustafa Pekdemir, 'Kamyonlarla gelen bidonları indiriyoruz. Onların içindeki maddeleri daha sonra makinelerin içine döküyoruz. Bunların hepsini karıştırdıktan sonra bir hammadde yapıyoruz. Koronavirüsten korunmak için dezenfektan yaptık. Bütün okullarımıza ve il dışına dağıtıyoruz' dedi.


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Kaynak: DHA

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