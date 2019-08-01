Yalova'da kurumlar afete hazır

Yalova Valisi Muammer Erol, kurumların muhtemel bir afete hazır olduğunu söyledi.

Muhtemel bir Marmara depreminden en çok etkilenecek iller arasında sayılan Yalova afet hazırlık çalışmalarını sürdürüyor. Vali Muammer Erol'un başkanlığında İl Özel İdaresi Toplantı Salonu'nda afet koordinasyon toplantısı ve masa başı tatbikatı gerçekleştirildi. Bir depremde kurumların ne yapacağı bir afet senaryosu üzerinden denendi. Kurumların müdürleri de bir afet esnasında ne gibi çalışmalar yapacaklarını, hangi adımları atacaklarını toplantıda ortaya koydular.

Vali Muammer Erol, kurumların bir afet esnasında ne yapacaklarını bildiğine vurgu yaptı. Vali Erol, "Yalova'da normal hazırlıklarımıza ilaveten yaptığımız bir toplantı. 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nde de büyük acılar yaşayan Yalova'da hazırlıklar anlamında gönlümüzün de rahat olmasını istiyoruz. 'Hazır mıyız' sorusuna 'evet hazırız' cevabını verebildiğimiz toplantılar oluyor. Burada her birim deprem başta olmak üzere bir afet yaşandığında neyi nasıl yapacağını herkese anlatıyor. Bugün bir afet yaşansa ne yapacağımızı, kimlerden nasıl destek alacağımızı biliyoruz. Hangi kurum nerede nasıl bir çalışma ortaya koyacak biliyoruz. Kurumlarımızın bu noktada çıtalarını en üst noktaya doğru taşıdıklarını söylemek mümkün" dedi. - YALOVA

Kaynak: İHA