Yalova'da kurulu termal tesis Doğu ve Güneydoğu'dan misafir ağırlayacak

03.10.2019 13:26

Yalova'da açılan Terma City Tesislerinin, Doğu ve Güneydoğu'daki illerde yaşayan vatandaşları ağırlaması hedefleniyor.

Terma City Tesislerinden yapılan açıklamada, Yalova'da 180 milyon dolarlık yatırımla kurulan Terma City Tesisleri'nin Doğu ve

Güneydoğu Anadolu'da yaşayan vatandaşları ağırlamak için çalışma başlattığı ifade edildi.

Bölge halkının termal sulardan yararlanması için Van'da tanıtım çalışmaları yapılacağı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Terma City, 180 milyon dolarlık yatırım değeriyle 60 bin metrekare üzerine kurulu ve 2 bin 200 yatak kapasiteli. Sadece 6 bin metrekare spası bulunan tesisin, özel olarak dizayn edilen bin metrekarelik başkanlık suiti ve 250 ile 500 metrekarelik büyüklüklere sahip 20 adet kral dairesi, bin kişilik havuz kenarı davet salonu bulunuyor. Geçtiğimiz günlerde görkemli bir açılış töreni düzenleyen Terma City, ayrıca Yalova'ya gelen vatandaşlara bölgeyi de tanıtarak bölge ekonomisine de katkıda bulunacak. Termal suların insan sağlığına faydalarını üst seviyede halka sunan Terma City, sağlık turizminin yükselen yıldızı olan Türkiye'de termal turizm alanında en büyük yatırımların başında geliyor. Türkiye termal kaynakları bakımından Avrupa'da 1'inci, dünyada ise 7'nci sırada yer alıyor. Avrupa'dan ve dünyanın her köşesinden gelen misafirleri ağırlayan Terma City, bu kez bu hizmetten tüm Türkiye'de olduğu gibi Doğu ve Güneydoğu'daki vatandaşları da bilgilendirmeyi hedefliyor. Uzmanlar tarafından dünyanın en kaliteli termal suları arasında olduğu belirtilen Terma City kaynaklarının eklem rahatsızlıkları gibi birçok hastalığa fayda sağladığı belirtiliyor."

Kaynak: AA