Yalova'da kurban pazarında inceleme

Yalova Tarım ve Orman İl Müdürü Suat Parıldar, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi kurban pazarında incelemelerde bulundu.

Parıldar, İl Müdür Yardımcısı Selçuk Yaman, Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Şube Müdürü İskender Karael'in de eşlik ettiği incelemede, kurbanlık satıcıları ve vatandaşlarla sohbet etti.

Pazara kurbanlık hayvan getiren vatandaşların, sorunlarını ve önerilerini dinleyen Parıldar, kurbanlık hayvanların ilgili evraklarının kontrol edilmesi ile veteriner hekimler tarafından salgın ve bulaşıcı hastalık yönünden muayenelerinin yapılmasına da eşlik etti.

Suat Parıldar, Yalova'da kurbanlık sıkıntısı olmadığını söyleyerek, satıcılara valiliğin kurban komisyon kararı ile ilgili hatırlatmalarda bulundu.

Bazı hayvanların kulak küpesi numarasını sorgulayarak durumunu öğrenen Parıldar, "Bakanlığımızca geliştirilen 'HAYSAG' uygulaması cep telefonlarına indirilerek ücretsiz olarak kullanılabiliyor. Bakanlığımızın uygulamasıyla vatandaşlar kurbanlıklarının durumlarını kolayca öğrenebilirler." ifadesini kullandı.

Kurban edilecek hayvanın dini kriterlere uygun olması, sağlıklı olması ve dişi hayvan alınırken damızlık özelliklerini yitirdiklerine dair resmi veteriner hekim raporunun muhakkak sorgulanması gerektiğini de dile getiren Parıldar, hayvanların kulaklarında küpelerinin bulunması, büyükbaş hayvanlar için pasaportları, küçükbaş hayvanlar için ise nakil belgelerinin yanında olması gerektiğini hatırlattı.

Kaynak: AA