Yalova'da kumarhaneye dönüştürülen eve şok baskın
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Yalova'da kumarhaneye dönüştürülen eve şok baskın

Yalova'da kumarhaneye dönüştürülen eve şok baskın
05.05.2020 10:34 | Son Güncelleme: 05.05.2020 10:34

Yalova'da kumarhaneye dönüştürülen eve şok baskın Yalova'nın Çiftlikköy ilçesi 500 Evler Mahallesi'nde bir evde kumar oynandığı tespit edildi.

Yalova'da kumarhaneye dönüştürülen eve şok baskın

YALOVA - Yalova'nın Çiftlikköy ilçesi 500 Evler Mahallesi'nde bir evde kumar oynandığı tespit edildi. Perdelerle sıkı sıkıya kapalı eve giren jandarma tüm yasaklara rağmen kumar oynayan 5 kişi ile karşılaştı.

Yalova Jandarma Alay Komutanlığı aldığı bir istihbarat üzerine Yalova'nın Çiftlikköy ilçesine bağlı 500 Evler Mahallesi'nde bir eve operasyon düzenledi. Eve giren ekipler kumarhaneye dönüştürülen evde para karşılığı kumar oynandığını tespit ettiler. Konuyla ilgili olarak T.K.(37), B.B(26), M.B(40), Ö.B(22), isimli şahıslar ise ifadeleri alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü. Evde ele geçirilen ve kumar oynamakta kullanılan araç ve gerece ise el kondu. İfadeleri alındıktan sonra tutuksuz yargılanmak üzere salıverilen 4 kişiye ise oynamaktan 5326 sayılı Kabahatler Kanunun 34. Maddesi ve 1593 sayılı İl Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282. Maddesi gereğince toplamda 20 bin 650 TL cezai işlem uygulandı.

Yalova'da kumarhaneye dönüştürülen eve şok baskın

Kaynak: İHA

Manşet

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