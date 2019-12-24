Yalova'da kumarhane baskını

24.12.2019 16:38 | Son Güncelleme: 24.12.2019 16:43

Yalova Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi tarafından kumar oynatılan bir mekana yapılan baskında çok sayıda silah ele geçirildi. Olayla ilgili 7 kişi gözaltına alındı.



Yalova'da bir dernek lokalinde kumar oynatıldığı ihbarını alan Yalova Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri belirlenen adrese baskın yaptı. Dernek lokalinde yapılan aramada 291 adet kumar oynamakta kullanılan pul tabir edilen materyal yakalandı. Ayrıca aramada 2 adet 9 mm çapında ve 1 adet 7.65 çapında ile 1 adet sustalı tabir edilen bıçak ile metanfetamin olarak adlandırılan uyuşturucu madde yakalandı. Olayla ilgili 34 şahıs ifadeleri alınmak üzere Yalova Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Ayrıca T.T., D.B.O., E.K., R.T., B.H., A.G., M.A.O. adlı 7 kişi gözaltına alındı. Şahıslar hakkında "Kumar Oynanması İçin Yer ve İmkan Sağlamak, 6136 Sayılı Kanuna Muhalefet, Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Bulundurmak" suçlarından adli işlem yapıldı. Mahkemeye sevk edilen şahıslar idari para cezasına çarptırılarak salıverildi. - YALOVA

Kaynak: İHA