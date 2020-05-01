Yalova'da kumar oynayan 6 kişiye koronavirüs tedbirlerini ihlalden ceza
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Yalova'da kumar oynayan 6 kişiye koronavirüs tedbirlerini ihlalden ceza

Yalova'da kumar oynayan 6 kişiye koronavirüs tedbirlerini ihlalden ceza
01.05.2020 04:40 | Son Güncelleme: 01.05.2020 04:46

Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde kumar oynarken yakalanan 6 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine aykırı hareket etmek suçundan toplam 18 bin 900 lira ceza kesildi.

Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde kumar oynarken yakalanan 6 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine aykırı hareket etmek suçundan toplam 18 bin 900 lira ceza kesildi.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Çiftlikköy ilçesi 500 Evler Mahallesi'nde E.T'ye ait evin kumarhaneye dönüştürüldüğü ve işletildiği bilgisine ulaşan ekipler, söz konusu adrese sahur vakti operasyon düzenledi.

Operasyonda E.T, A.K.E, S.A, E.Ç, N.E. ve E.Y. kumar oynarken yakalandı.

Haklarında adli tahkikat başlatılan şüphelilere sosyal mesafe kuralına uymadıkları gerekçesiyle de toplam 18 bin 900 lira ceza kesildi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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