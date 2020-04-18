Yalova'da kumar oynayan 11 kişiye koronavirüs tedbirlerini ihlalden ceza
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Teşvikiye, Jandarma, Çınarcık, Yalova, Güncel

Yalova'da kumar oynayan 11 kişiye koronavirüs tedbirlerini ihlalden ceza

Yalova'nın Çınarcık ilçesinde kumar oynarken yakalanan 11 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine aykırı hareket etmek suçundan toplam 34 bin 650 lira ceza kesildi.

18.04.2020 16:14 | Son Güncelleme: 18.04.2020 16:14
Yalova'da kumar oynayan 11 kişiye koronavirüs tedbirlerini ihlalden ceza

Yalova'nın Çınarcık ilçesinde kumar oynarken yakalanan 11 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine aykırı hareket etmek suçundan toplam 34 bin 650 lira ceza kesildi.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, ekipler, Teşvikiye beldesinde bir apartman dairesinin kumarhaneye dönüştürüldüğü ve işletildiği bilgisine ulaştı.

Bina ve çevresini takibe alan özel ekip, daireye müşterilerin girdiğinin tespiti üzerine alınan arama kararıyla operasyon düzenledi.

Gece geç saatlerde düzenlenen operasyonda Ö.T, M.S, M.V, S.A, T.Y, M.T, A.İ, İ.G, A.G, A.Ç. ve B.P. kumar oynarken yakalandı.

Adli tahkikat başlatılan şüphelilere sosyal mesafe kuralına uymadıkları gerekçesiyle de toplam 34 bin 650 lira ceza uygulandı.

Kaynak: AA

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