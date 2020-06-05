Yalova'da kumar oynanan evdeki 21 kişiye para cezası
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Yalova'da kumar oynanan evdeki 21 kişiye para cezası

Yalova'da kumar oynandığı gerekçesiyle bir evdeki 21 kişiye para cezası verildi.

Yalova'da kumar oynanan evdeki 21 kişiye para cezası
05.06.2020 00:15 | Son Güncelleme: 05.06.2020 00:36

Yalova'da kumar oynandığı gerekçesiyle bir evdeki 21 kişiye para cezası verildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yalova-Bursa kara yolunun 5. kilometresinde bulunan bir evde kumar oynandığı bilgisi üzerine harekete geçti.

Alınan arama kararıyla A.U'ya ait ikamete operasyon düzenleyen ekipler, evin üç odasında oyun masaları kurularak kumar oynandığını belirledi.

A.U. hakkında "kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak" suçundan adli işlem başlatıldı.

Ev sahibinin yanı sıra ikamette kumar oynayan 20 kişiye sosyal mesafe kuralı ihlali ve kumar oynanmasından dolayı toplam 87 bin 500 lira para cezası kesildi.

Evde kumar oynanmasında kullanılan oyun kağıtları, üzerinde oyun skorlarının yazılı olduğu adisyonlar ele geçirildi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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