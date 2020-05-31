Yalova'da kumar oynanan evdeki 10 kişiye para cezası
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Yalova'da kumar oynanan evdeki 10 kişiye para cezası

Yalova'nın Çınarcık ilçesinde, kumar oynandığı gerekçesiyle bir evdeki 10 kişiye para cezası verildi.

Yalova'da kumar oynanan evdeki 10 kişiye para cezası
31.05.2020 14:55 | Son Güncelleme: 31.05.2020 14:55

Yalova'nın Çınarcık ilçesinde, kumar oynandığı gerekçesiyle bir evdeki 10 kişiye para cezası verildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Taşliman Mahallesi'nde bir binada yaptıkları araştırmada, oyun masası kurularak kumar oynandığını belirledi.

Ekipler, masa üzerinde 2 deste iskambil kağıdı, üzerinde oyun skorlarının yazılı olduğu adisyon ve 275 lira ele geçirdi.

Ev sahibi hakkında "kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak" suçundan adli işlem başlatıldı. Kumar oynayan 4 kişiye 4 bin 900 lira para cezası uygulandı.

Ayrıca, yeni tip koronavürüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kuralına uymadıkları gerekçesiyle 10 kişiye toplam 36 bin 400 lira para cezası kesildi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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