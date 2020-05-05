Yalova'da kumar operasyonunda 15 kişiye ceza kesildi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Yalova'da kumar operasyonunda 15 kişiye ceza kesildi

Yalova'da kumar operasyonunda 15 kişiye ceza kesildi
05.05.2020 13:48 | Son Güncelleme: 05.05.2020 13:48

Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde bir evde kumar oynandığı ve sosyal mesafeye uyulmadığı gerekçesiyle 15 kişiye 81 bin 200 lira idari para cezası verildi.

Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde bir evde kumar oynandığı ve sosyal mesafeye uyulmadığı gerekçesiyle 15 kişiye 81 bin 200 lira idari para cezası verildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Sahil Mahallesi'nde bir süre takibe aldıkları adrese düzenledikleri operasyonda, 3 oyun masası kurulduğunu belirleyerek, 29 deste iskambil kağıdı, 104 oyun pulu, yazboz kağıdı, 24 tombala kağıdı, 90 tombala pulu, iki adet üzerinde rakamlar yazılan oyun bezi ile kumarda kullanıldığı tahmin edilen 100 dolar ele geçirdi.

Ekipler, ikisi kumar oynattığı, 13'ü kumar oynadığı iddia edilen 15 şüpheliyi, haklarında işlem başlatarak İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürdü.

Şüphelilerden Ö.D. ve Ö.Y'ye kumar oynanması için yer ve imkan sağlama, S.A, D.K, N.Y, S.K, O.O, T.K, K.B, Y.I, B.Y, S.A, A.H, M.E. ve H.Y'ye kumar oynama gerekçesiyle 15 bin 925 lira idari para cezası kesildi.

Ayrıca, yeni tip koronavürüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kuralı ihlalinden 15 kişiye 47 bin 250 lira, daire sahiplerine de günübirlik ev kiralayarak yetkili mercilere bilgi vermemekten 18 bin 25 lira ceza uygulandı.

Ö.D. ve Ö.Y. hakkında başlatılan adli işlem sürüyor.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

Haberler

HDP Milletvekili Ahmet Şık, partisini bombalayarak istifa etti Haberler
HDP Milletvekili Ahmet Şık, partisini bombalayarak istifa etti
11 Mayıs'ta açılacak AVM ve berberlerin çalışma saati değişiyor Haberler
11 Mayıs'ta açılacak AVM ve berberlerin çalışma saati değişiyor
Maskeler yasağın kalkmasının ardından eczane, market ve internetten satılacak Haberler
Maskeler yasağın kalkmasının ardından eczane, market ve internetten satılacak
Turizmde de normalleşme planı hazır! İşte alınan önemli kararlar Haberler
Turizmde de normalleşme planı hazır! İşte alınan önemli kararlar
Türkiye'de normalleşme takvimi nasıl işleyecek? İşte madde madde yol haritası Haberler
Türkiye'de normalleşme takvimi nasıl işleyecek? İşte madde madde yol haritası
Vatandaşa soruldu: Bugün seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz? Haberler
Vatandaşa soruldu: Bugün seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?
Korona teşhisi konulan hemşire, tırnaklarındaki değişimden kalp hastası olduğunu anladı
Korona teşhisi konulan hemşire, tırnaklarındaki değişimden kalp hastası olduğunu anladı
Fenomen Murat Övüç'ten Nur Yerlitaş itirafı: Beni o meşhur etti, cebime demet demet para koyardı
Fenomen Murat Övüç'ten Nur Yerlitaş itirafı: Beni o meşhur etti, cebime demet demet para koyardı
Korona bitmeden yeni tehlikenin çanları çalıyor! 7 ilimize tsunami uyarısı
Korona bitmeden yeni tehlikenin çanları çalıyor! 7 ilimize tsunami uyarısı
Şarkıcı Ebru Polat, Nihat Hatipoğlu'nun programına video göndererek soru sordu
Şarkıcı Ebru Polat, Nihat Hatipoğlu'nun programına video göndererek soru sordu
Twitter'da 'Turkiye' ve 'Turkey' kullanıcı adları Türkiye'nin olacak
Twitter'da "Turkiye" ve "Turkey" kullanıcı adları Türkiye'nin olacak
Arşiv kayıtları ortaya çıkardı: Etkisiz hale getirilen 4 terörist toplamda 13 askerimizi şehit etmiş
Arşiv kayıtları ortaya çıkardı: Etkisiz hale getirilen 4 terörist toplamda 13 askerimizi şehit etmiş
Selçuk Şahin: Galatasaray'a attığım gol inanılmaz bir andı
Selçuk Şahin: Galatasaray'a attığım gol inanılmaz bir andı
Korona ikinci kez bulaşır mı? Güney Kore'deki araştırma tartışmalara noktayı koydu
Korona ikinci kez bulaşır mı? Güney Kore'deki araştırma tartışmalara noktayı koydu
Kamerunlu kalecisi Carlos Kameni: Fenerbahçe'ye gittiğim için pişmanım
Kamerunlu kalecisi Carlos Kameni: Fenerbahçe'ye gittiğim için pişmanım
Davutoğlu, darbe iması yapan CHP'lilere sert çıktı: Demokrasi düşmanları
Davutoğlu, darbe iması yapan CHP'lilere sert çıktı: Demokrasi düşmanları
Cristiano Ronaldo, annesine Anneler Günü için 100 bin euroluk lüks bir araba hediye etti
Cristiano Ronaldo, annesine Anneler Günü için 100 bin euroluk lüks bir araba hediye etti
Öldüğü açıklanan Hiannick Kamba'nın 4 yıl sonra hayatta olduğu ortaya çıktı
Öldüğü açıklanan Hiannick Kamba'nın 4 yıl sonra hayatta olduğu ortaya çıktı
Dünya liderlerinin korona aşısı için 7,5 milyar euro toplama maratonu başladı! İşte kalem kalem yapılan bağışlar
Dünya liderlerinin korona aşısı için 7,5 milyar euro toplama maratonu başladı! İşte kalem kalem yapılan bağışlar
Sivas'ta hayvanlarını otlatırken yıldırım isabet eden köylü hayatını kaybetti
Sivas'ta hayvanlarını otlatırken yıldırım isabet eden köylü hayatını kaybetti
Hangi illere seyahat kısıtlaması kalktı? İşte Erdoğan'ın duyurduğu 7 il
Hangi illere seyahat kısıtlaması kalktı? İşte Erdoğan'ın duyurduğu 7 il
Beşiktaş, yüksek maaşı nedeniyle Kevin-Prince Boateng ile yollarını ayırma kararı aldı
Beşiktaş, yüksek maaşı nedeniyle Kevin-Prince Boateng ile yollarını ayırma kararı aldı
Osmaniye'de aniden ortaya çıkan ışık hüzmesi görenleri şaşırttı
Osmaniye'de aniden ortaya çıkan ışık hüzmesi görenleri şaşırttı
Cristiano Ronaldo, gerekli izinler çıkınca özel jetiyle İtalya'ya döndü
Cristiano Ronaldo, gerekli izinler çıkınca özel jetiyle İtalya'ya döndü
Survivor tarihinde bir ilk! Oyunu kazanan yarışmacılar, Instagram'da canlı yayın yapacak
Survivor tarihinde bir ilk! Oyunu kazanan yarışmacılar, Instagram'da canlı yayın yapacak
Sürücü uykuya daldı, araç tarlaya uçtu
Sürücü uykuya daldı, araç tarlaya uçtu
TOKİ'nin yüzde 20'lik indirim kampanyası için başvurular yarın başlıyor
TOKİ'nin yüzde 20'lik indirim kampanyası için başvurular yarın başlıyor
Venezuela'da darbe yapmak için ülkeye giren 8 yabancı gözaltına alındı
Venezuela'da darbe yapmak için ülkeye giren 8 yabancı gözaltına alındı
Uluslararası basın Türkiye'nin koronavirüs mücadelesindeki başarısını gözler önüne seriyor
Uluslararası basın Türkiye'nin koronavirüs mücadelesindeki başarısını gözler önüne seriyor
Kumar baskınında dolaptan yakalanan kadından pes dedirten savunma: Esnafım ben
Kumar baskınında dolaptan yakalanan kadından pes dedirten savunma: Esnafım ben
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Mustafa Şentop Fahrettin Altun Bekir Pakdemirli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Sibel Can Cem Yılmaz Ebru Gündeş Türkan Şoray
Spor Falcao Ali Koç Selçuk İnan Gökhan Gönül Nenad Bjelica
Daha Fazla Mayıs Ankara Haziran Beşiktaş
Şu an buradasınız: Yalova'da kumar operasyonunda 15 kişiye ceza kesildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.5.2020 15:11:00. #1.14#
title