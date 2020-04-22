Yalova'da kumar operasyonu: 7 gözaltı YALOVA'da, polis ekiplerin ihbar üzerine apartman dairesine düzenlediği baskında kumar oynadığı belirlenen 7 kişi gözaltına alındı.

YALOVA'da, polis ekiplerin ihbar üzerine apartman dairesine düzenlediği baskında kumar oynadığı belirlenen 7 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri, Çiftlikköy ilçesindeki apartman dairesinde kumar oynandığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan alınan izinle takibe alınan apartman dairesinde 1 hafta boyuca izleme yapan ekipler, 7 kişinin sürekli olarak adrese gelip gittiğini tespit etti. Yapılan incelemenin ardından harekete geçen ekipler, düzenledikleri operasyonla 7 kişiyi gözaltına aldı. Dairede yapılan aramada 10 deste oyun kağıdı, sobaya ve çöpe atılmış oyun kağıtları, 2 üzeri yazılı yaz boz kağıdı ve 4 okey oyun ıstakası ele geçirildi. Operasyonun ardından 6 kişiye kumar oynamak ve Hıfssıha Kanunu'ndan toplam 29 bin 400 TL ceza kesilirken, kumar oynattığı tespit edilen N.A adliyeye sevk edildi .

Kaynak: DHA