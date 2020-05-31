Yalova'da kumar baskınında 9 kişiye para cezası YALOVA'da bir eve yapılan kumar baskınında, 9 kişiye toplam 34 bin 475 TL para cezası kesildi.

YALOVA'da bir eve yapılan kumar baskınında, 9 kişiye toplam 34 bin 475 TL para cezası kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Çiftlikköy ilçesi Siteler Mahallesi'ndeki bir evde kumar oynatıldığı ihbarını aldı. Harekete geçen ekipler, eve baskın düzenledi. Baskında kumar oynadığı belirlenen O.O., K.B., İ.T., S.K. ve B.Y. suçüstü yakalanırken, D.K., K.B., E.T. ve H. Y.'nin de evde kumar oynamak için sıra beklediği tespit edildi. Evde yapılan aramalarda 21 deste iskambil kağıdı, 98 adet poker pulu ve para makbuzu ele geçirildi. Kumar oynarken suçüstü yakalanan 5 kişiye, bin 225'şer TL'den toplamda 6 bin125 TL, evde bulunan 9 kişiye ise Umumi Hıfzıssıhha Kanunu kapsamında sosyal mesafe kuralına uymadıkları gerekçesiyle 3 bin 150'şer TL'den 28 bin 350 TL ceza kesildi.

Kaynak: DHA