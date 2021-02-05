Yalova'da kulübede kumar oynarken yakalanan 6 kişiye ceza kesildi
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Yalova'da kulübede kumar oynarken yakalanan 6 kişiye ceza kesildi

05.02.2021 12:19 | Son Güncelleme: 05.02.2021 12:23
Yalova'da kulübede kumar oynarken yakalanan 6 kişiye ceza kesildi

Yalova'nın Çınarcık ilçesinde bir kulübede kumar oynayan 5 kişiye idari para cezası kesildi.

Yalova'nın Çınarcık ilçesinde bir kulübede kumar oynayan 5 kişiye idari para cezası kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Çınarcık İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "Kumar Oynanması için yer ve İmkan Sağlama" suçunun önlenmesi ve şüpheli şahısların tespiti amacıyla ilçe genelinde çalışma yürüttü.

İlçeye bağlı Karpuzdere Mahallesinde bulunan bir kulübede kumar oynatıldığı bilgisi üzerine harekete geçen ekipler, kulübede arama yaptı.

Kulübe içerisinde 5 kişinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine aykırı davrandıklarını tespit eden ekipler, içeride bulunan S.A, M.Ö, Z.K, N.T. ve H.B'nin kumar oynadıklarını tespit etti.

Ekipler, kulübe içerisindeki masada bulunan 1 okey taşı takımı, 1 ıstaka takımı, 1 zar ve 1 adet yazboz kağıdına el koydu.

Kulübede kumar için organizasyonu sağlayan S.A'ya "Kumar oynanması için yer ve imkan sağlama" suçundan adli işlem başlatan ekipler, kumar oynadıkları tespit edilen 4 kişiye de 5236 Sayılı Kabahatler Kanunu gereğince 5 bin 344 lira para cezası uyguladı.

Ekipler, ayrıca 5 kişiye 1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu gereğince 15 bin 750 lira olmak üzere toplam 21 bin 94 lira para cezası uyguladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sıtkı Yıldız

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