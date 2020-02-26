Yalova'da "Kuduz Aşılama Kampanyası" başlatıldı

26.02.2020 13:40 | Son Güncelleme: 26.02.2020 13:40

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından il merkezi ve ilçelerinde "Kuduz Aşılama Kampanyası" başlatıldığı bildirildi.

Müdürlükten yapılan açıklamada, kuduz hastalığı ile mücadele için sahipli ve sahipsiz tüm kedi ve köpeklerin aşılanacağı duyuruldu.

Karnesi olmayan hayvanlara karne düzenleneceği aktarılan açıklamada, İl Tarım ve Orman Müdürü Suat Parıldar tarafından şu bilgiler verildi:

"Kuduz, şuur kaybı, huzursuzluk ve felçler ile kendini gösteren bulaşıcı ve ölümcül bir hastalıktır. Köpek veya kedi tarafından ısırılan vatandaşlarımızın mutlaka en yakın sağlık kuruluşuna müracaat etmeleri gerekmektedir. Kedi, köpeklere yılda bir defa koruyucu kuduz aşısı yaptırılması kanunen zorunlu olup, aşı yaptırmayan hayvan sahiplerine idari para cezası uygulanması hükmü bulunmaktadır. İnsan ve hayvan sağlığını tehdit eden bu hastalığa karşı başlatılmış olan kampanyanın başarılı olması için kedi ve köpek sahibi vatandaşlarımızın 29 Mayıs'a kadar hayvanlarını aşılatmalarını rica ederiz."

Kaynak: AA