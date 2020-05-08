Yalova'da kuaför, berber ve güzellik salonlarının çalışanlarına sağlık testi yapıldı
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Yalova'da kuaför, berber ve güzellik salonlarının çalışanlarına sağlık testi yapıldı

Yalova'da kuaför, berber ve güzellik salonlarının çalışanlarına sağlık testi yapıldı
08.05.2020 13:58 | Son Güncelleme: 08.05.2020 14:04

Yalova'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kapalı olan kuaför, berber ve güzellik salonlarının çalışanlarına mesaiye başlayacakları 11 Mayıs öncesinde sağlık testi yapıldı.

Yalova'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kapalı olan kuaför, berber ve güzellik salonlarının çalışanlarına mesaiye başlayacakları 11 Mayıs öncesinde sağlık testi yapıldı.

İl Sağlık Müdürlüğünce kentteki kuaför, berber ve güzellik salonlarının çalışanlarına yönelik test çalışması, Ağız ve Diş Sağlığı Merkezinde oluşturulan birimlerde yapıldı.

Sağlık önlemlerinin alındığı merkeze gelen işletme sahipleri ve çalışanlar numune verdi.

İl Sağlık Müdürü Emrah Eray, gazetecilere yaptığı açıklamada, koronavirüsün temel bulaşıcı yönünün uzun süreli yakın temas olduğunu söyledi.

Kuaför, berber ve güzellik salonlarında uzun süreli temasta bulunulduğuna dikkati çeken Eray, şunları dile getirdi:

"Bu kapsamda pazartesi günü tekrar açılacak olan berber, kuaför ve güzellik salonlarımızla ilgili faaliyete geçmeden önce ne yapabiliriz çalışmalarını yaptık. Sayın valimizin talimatları doğrultusunda Berberler ve Kuaförler Odası ile yaptığımız görüşmeler neticesinde ilimizdeki tüm iş yerlerinde çalışan kişilerin tarama testlerini yapıp faaliyete başlamadan önce sonuçlarını vermeyi düşünüyoruz. İnşallah aralarından pozitif olan çıkmayacaktır fakat pozitif çıkacak olursa da vatandaşlarımızla yakın temas etmesinin önüne geçmeyi bu şekilde planlıyoruz."

Yalova Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı Şenol Ulutürk de müşterilerle çok yakın temasta olduklarını belirterek, kararı olumlu bulduklarını söyledi.

Ulutürk, "İnşallah müşterilerimiz huzurlu bir şekilde iş yerlerimize gelebilir. Aynı zamanda belediyemiz tarafından iş yerleri dezenfekte ediliyor. 247 üyemizin tamamı bu taramadan geçecek. Sağlıkla ilgili bir sıkıntı yaşayacağımızı düşünmüyorum. İnşallah hep birlikte bu süreci atlatacağız." diye konuştu.

Teste tabi tutulan çalışanlar da mesai öncesi yapılan tarama testinden memnun olduklarını ifade etti.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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