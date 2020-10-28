Yalova'da Kovid-19 tanısı konulmuş hastalar ziyaret edildi
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Yalova'da Kovid-19 tanısı konulmuş hastalar ziyaret edildi

28.10.2020 09:21 | Son Güncelleme: 28.10.2020 09:24
Yalova'da Kovid-19 tanısı konulmuş hastalar ziyaret edildi

Yalova'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testleri pozitif çıkan ve hastanede tedavi altında tutulan hastalar ziyaret edildi.

Yalova'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testleri pozitif çıkan ve hastanede tedavi altında tutulan hastalar ziyaret edildi.

İl Sağlık Müdürü Dr. Emrah Eray, Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Dr. Burak Gül ile Yalova Devlet Hastanesinde Kovid-19 tedavisi gören hastalara ziyarette bulundu.

Özel kıyafetler giyen Eray ve beraberindekiler, hastalar ve doktorlarından tedavilerle ilgili bilgi aldı.

Tedavi gören hastalara moral veren Eray, sağlık çalışanlarına ise özverili çalışmalarından dolayı teşekkürlerini iletti.

Eray'a ziyaretinde, Başhekim Uzm. Dr. Recep Hacı, Hastane Bakım Hizmetleri Müdürü Melek Özkandan da eşlik etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sıtkı Yıldız

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