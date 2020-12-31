Yalova'da Kovid-19 salgınıyla mücadelede yeni kararlar alındı

Yalova'da, İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla ilgili tedbirler kapsamında bazı kararlar aldı.

Yalova'da, İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla ilgili tedbirler kapsamında bazı kararlar aldı.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisinin, Vali Muammer Erol başkanlığında toplandığı belirtildi.

Açıklamada, 31 Aralık 2020 Perşembe günü saat 21.00'den 1 Ocak 2021 Cuma günü saat 10.00'a kadar 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı ile Gazipaşa Caddesi'ne yabancı turistler de dahil olmak üzere tüm girişlerin ilgili kolluk kuvvetlerinin belirleyeceği sayı ile sınırlandırılması kararı alındığı bildirildi.

Sınırlamalara ilişkin kamuoyu bilgilendirmelerinin zamanında yapılmasına ve sınırlama getirilen süre boyunca belediye ve kolluk kuvvetlerince bu yerlere kişilerin girişini engelleyecek şekilde fiziki güvenlik tedbirlerinin alınmasına karar verildiği duyurulan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Belirtilen yerlerde sınırlama getirilen süre boyunca kişilerin yabancı turistler de dahil bir araya gelebilecekleri etkinliklere kesinlikle müsaade edilmemesine, alınan tedbirlere uymayanlarla ilgili Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282. maddesi gereğince idari para cezası verilmesine, aykırılığın durumuna göre kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılmasına, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunu'nun 195. maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına oy birliği ile karar verildi."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sıtkı Yıldız