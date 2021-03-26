Yalova'da vaka sayısının yüksek olduğu bölgelere özel Cumartesi günü kararı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

Yalova'da vaka sayısının yüksek olduğu bölgelere özel Cumartesi günü kararı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Yalova'da vaka sayısının yüksek olduğu bölgelere özel Cumartesi günü kararı

Yalova Valilisi Muammer Erol başkanlığında toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, koronavirüs vaka sayısının yüksek olduğu bölgelerdeki umuma açık yeme içme ve dinlenme yerlerinde 27 Mart 2021 Cumartesi günü (yarın) sadece paket servisi şeklinde hizmet verilmesini kararlaştırdı.

Yalova Valilisi Muammer Erol başkanlığında toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, koronavirüs vaka sayısının yüksek olduğu bölgelerdeki umuma açık yeme içme ve dinlenme yerlerinde 27 Mart 2021 Cumartesi günü (yarın) sadece paket servisi şeklinde hizmet verilmesini kararlaştırdı.

Cumartesi gününe özel alınan karar çerçevesinde nüfusa göre pozitif vakaların yüksek olduğu yerler belirlendi. Bu çerçevede Altınova Çavuşçiftliği Köyü, Altınova Hürriyet Mahallesi, Altınova Subaşı Beldesi, Çınarcık Esenköy Beldesi, Çınarcık Ortaburun Köyü, Çiftlikköy Çiftlik Mahallesi, Çiftlikköy Mehmet Akif Ersoy Mahallesi, Merkez Elmalık Köyü, Merkez Hacımehmet Köyü, Merkez Kazımiye Köyü, Merkez Kirazlı Köyü, Merkez Soğucak Köyü, Termal Akköy ve Termal Yenimahalle Köyünde alınan karar uygulanacak. Karar çerçevesinde umuma açık yeme içme ve dinlenme (restoran, lokanta, kafe, kahvehane, kıraathane vb.) yerlerinin 27.03.2021 Cumartesi günü sadece paket servis şeklinde hizmet verebilmelerine, mekan içerisinde müşterilere servis yapılmamasına, söz konusu bölgelerdeki otel ve benzeri işletmelerin sadece kendilerinde konaklayan müşterilerine hizmet verebilmesine karar verildi. - YALOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Süleyman Soylu Jülide Sarıeroğlu Kemal Kılıçdaroğlu Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Guy Ritchie Jason Statham Birkan Sokullu Farah Zeynep Abdullah
Spor Ali Koç Cenk Tosun Fatih Terim Ersun Yanal Aykut Kocaman
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Dolar Samsun
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Yalova'da vaka sayısının yüksek olduğu bölgelere özel Cumartesi günü kararı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.3.2021 12:25:02. #1.16#
title