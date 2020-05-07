Yalova'da Kovid-19'la mücadele sürecinde sokak hayvanları aç bırakılmıyor

Yalova'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarının beslenmesi için yaşam alanlarına yaklaşık 7 ton mama bırakıldı.

Yalova'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarının beslenmesi için yaşam alanlarına yaklaşık 7 ton mama bırakıldı.

Valilik koordinesinde İl Özel İdaresi, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Şube Müdürlüğü, Yalova Belediyesi ve dernek temsilcileri tarafından her gün il genelinde ücra noktalara kadar yem götürülüyor.

DKMP Yalova Şube Müdürü Nevzat Alğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yemlerin İl Özel İdaresi ve Belediye tarafından temin edildiğini söyledi. Salgından dolayı kısıtlama yaşanan bugünlerde hayvanların aç kalmalarını önlemeyi amaçladıklarını belirten Alğan, "Ağırlıklı olarak mesire yerleri, tabiat parkları, korunan alanlar ve sulak alanlarımızda yemleme çalışmaları devam ediyor. Bunun dışında olan orman içlerindeki hayvanlarımızı dahi beslemekteyiz." dedi.

Alğan, yaklaşık bir ayda 6 ton 715 kilogram mama dağıttıklarını, derneklere de yem desteğinde bulunduklarını bildirdi.

Yalova Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Erkut Ferhatoğlu, salgının Türkiye'de başlamasından itibaren sokak hayvanlarının aç kalmaması için yürüttükleri çalışmaları sürdüreceklerini anlattı.

Anadolu Hayvan Hakları Federasyonu Yalova Temsilcisi Reyhan Ataman da duyarlılıklarından dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Yalova Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk'a teşekkür etti. Ataman, "Allah devletimize zeval vermesin. Hayvanlar çok zayıf halkalar. İnsan olmanın gereği de onlara yardımcı olmak." diye konuştu.

Yalova Patileri Derneği Başkanı Hilal Gümüş ise dernek olarak bütün mama dağıtımlarına katıldıklarını belirterek sokak hayvanlarına yönelik bu çalışmada bulunmaktan mutluluk duyduğunu dile getirdi.

Kaynak: AA