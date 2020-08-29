Yalova'da Kovid-19 hastaları özel geliştirilen mobil uygulamayla takip ediliyor
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Yalova'da Kovid-19 hastaları özel geliştirilen mobil uygulamayla takip ediliyor

Yalova'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testleri pozitif çıkan kişilerin takibi amacıyla özel olarak hazırlanan akıllı cep telefonu uygulamasının kullanılmasına başlandı.

Yalova'da Kovid-19 hastaları özel geliştirilen mobil uygulamayla takip ediliyor
29.08.2020 11:43 | Son Güncelleme: 29.08.2020 11:52

Yalova'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testleri pozitif çıkan kişilerin takibi amacıyla özel olarak hazırlanan akıllı cep telefonu uygulamasının kullanılmasına başlandı.

İl Sağlık Müdürü Dr. Emrah Eray, gazetecilere yaptığı açıklamada, salgın sürecinin başından itibaren filyasyon ekiplerinin çalışmalarını aksatmadan sürdürdüğünü söyledi.

Daha sonra Mahalle Denetim Ekiplerinin de devreye alındığını hatırlatan Eray, İçişleri Bakanlığının son genelgesiyle "Güvenli Kişiler" adını verdikleri yeni takip sistemini uygulamaya başladıklarını anlattı.

Eray, "Bunun üzerine Sayın Valimiz Muammer Erol'un önderliğinde pozitif hastalarımızın telefonlarına Google Maps uygulamasını yükledik. Bu pozitif hastalarımızı Milli Eğitim ve Müftülük personellerine zimmetledik. Bu kişilerin harita üzerinden 24 saat takip edilmesini sağladık." dedi.

Uygulamayı telefonlara yüklemek ve uyulmasını sağlamak için İl Hıfzıssıhha Meclisince karar alındığını dile getiren Eray, hastalara takiplerinin yapılmasına dair taahhütname imzalatıldığını bildirdi.

Karara göre, telefonların programı indirmek istemeyenlere idari para cezası verileceğini aktaran Eray, şu bilgileri paylaştı:

"Yaklaşık 10 gündür bunu ilimizde uyguluyoruz. Testleri pozitif çıkan hastalarımızdan yüzde 80'den fazlasını 7 gün 24 saat başarıyla kontrol ediyoruz. Hatta geçen gün bir pozitif vatandaşımız gece saatlerinde ilimizden deniz yoluyla başka bir ile geçmek üzereyken ikametini terk ettiği bilgisi bize geldi. Biz bunu ilgili kolluk kuvvetimizle paylaştık ve bu vatandaşımız gittiği yerdeki iskelede yakalandı. Para cezası uygulandı ve ardından tekrar izolasyona konuldu."

"Caydırıcılık özelliği de var"

Takip sorumlularından okul müdürü Kartal Tekin de cep telefonundan, kendisine zimmetlenen hastalara görüntülü aramayla ulaşarak sistemin işleyişini tanıttı.

Tekin, "Sağlık Müdürlüğümüz bize hastaların listesini gönderiyor. O listeden bize tanımlanan hastalarımızla iletişime geçiyoruz. 'Güvenli Kişiler' uygulamasını hastalarımızın telefonlarına indiriyor ve konumlarını açmalarını sağlıyoruz. Hastalarımızı rahatsız etmeden günün her hangi bir saatinde konumlarını görebiliyoruz. Bunun dışında telefonla veya görüntülü görüşme de yapıyoruz." diye konuştu.

Uygulamayı hazırlayan İl Sağlık Müdürlüğünde görevli bilgisayar programcısı Mahsun Öner ise programın takibin yanı sıra caydırıcı özelliği olduğuna dikkati çekti.

Öner, uygulama sayesinde hastaların anlık takip edilmesi, sesli veya görüntülü aranmalarının denetimi daha da sağlamlaştırdığını ifade etti.

Kaynak: AA

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