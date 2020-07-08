Yalova'da Kovid-19 denetimleri Yalova'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında denetimler yapıldı.

Yalova'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında denetimler yapıldı.

Polis, sağlık, tarım ve zabıta ekiplerince gerçekleştirilen denetimlerde sosyal mesafe, maske ve hijyen kurallarına uyulup uyulmadığı kontrol edildi.

Kentin işlek caddelerinde bulunan kuaför salonu, güzellik merkezi, kafeterya, lokanta, kahvehane ve restoran gibi işletmeler ile semt pazarları gezildi.

Maske kullanımı, sosyal mesafe kuralı, hijyen konularında iş yeri sahiplerine bilgi veren ekipler, eksik gördükleri hususlarda ise uyarılarda bulundu.

Kaynak: AA