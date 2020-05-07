Yalova'da koronavirüs tedbirleri
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Yalova'da koronavirüs tedbirleri

Yalova'da koronavirüs tedbirleri
07.05.2020 17:14 | Son Güncelleme: 07.05.2020 17:14

Yalova Valiliği, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında pazar günü dışarı çıkabilecek 65 yaş ve üstü haricindeki vatandaşların gönüllü olarak evden çıkmamalarını istedi.

Yalova Valiliği, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında pazar günü dışarı çıkabilecek 65 yaş ve üstü haricindeki vatandaşların gönüllü olarak evden çıkmamalarını istedi.

Valilikten yapılan açıklamada, salgın ile mücadele kapsamında 28 Mart 2020 tarihinde alınan sahil bantları, mesire ve ören yerleri, piknik alanları, piknik yapma, balık tutma, spor, yürüyüş gibi faaliyetlerle ilgili yasak kararının ikinci bir emre kadar devam ettiği bildirildi.

İçişleri Bakanlığı tarafından gönderilen "65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altı vatandaşların sokağa çıkma kısıtlaması istisnası" konulu genelgeye yer verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Sokağa çıkmaları 44 gündür kısıtlanan 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlıkları olan vatandaşların ve ihtiyaç duyulan hallerde refakatçilerinin 10 Mayıs Pazar günü 11.00-15.00 saatleri arasında yürüme mesafesiyle sınırlı olmak, sosyal mesafe kuralına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla dışarı çıkabileceklerdir. Özellikle 10 Mayıs Pazar günü saat 11.00-15.00 saatleri arasında 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın dışarı çıkacağı için diğer vatandaşlarımız ile risk grubunda bulunan 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın karşı karşıya kalmaları halinde oluşabilecek riski azaltmak adına anılan grubun dışında kalan vatandaşlarımızın gönüllü olarak evlerinden çıkmamaları önem arz etmektedir."

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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