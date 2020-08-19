Yalova'da koronavirüs denetimi
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Yalova'da koronavirüs denetimi

YALOVA'da, koronavirüs denetimleri Vali Muammer Erol ve il protokolünün katılımıyla yapıldı.

Yalova'da koronavirüs denetimi
19.08.2020 13:50 | Son Güncelleme: 19.08.2020 14:11

YALOVA'da, koronavirüs denetimleri Vali Muammer Erol ve il protokolünün katılımıyla yapıldı. Denetimlerde Vali Erol vatandaşlara maske, mesafe ve hijyen kurallarını hatırlatarak, uyardı.

İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelgeyle 81 ilde koronavirüs önlemlerine yönelik denetimler gerçekleştirildi. Yalova'daki denetimler ise Yalova Valisi Muammer Erol, İl Emniyet Müdürü Hakan Fındık, İl Sağlık Müdürü Dr. Emrah Eray ve İl Jandarma Komutanı Mustafa Bakçepınar'ın katılımıyla gerçekleştirildi. Denetimlerde Vali Erol vatandaşları maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymaları için uyardı.

'VATANDAŞLAR GENEL OLARAK KURALLARA UYUYOR'

Vali Erol, denetimlerin 10 gün boyunca süreceğini söyleyerek, "Yalova'da, vatandaşlarımızın pandemi kurallarına ne kadar uyduğunu görme ve tespit etme, hem de vatandaşlarımızı uyarma anlamında denetim gerçekleştirdik. Önümüzdeki 10 gün boyunca da bu denetimleri sürdüreceğiz. Yalova alınan tedbir kararlarına vatandaşlarımızın genelinin uyduğunu gördük. Bu vesile ile Yalovalılara bir kez daha teşekkür ediyorum. Yalova'da yerleşik nüfusun yaklaşık 3 katı kadar misafir var.  Bu vatandaşların da Yalova'da geçirdikleri günlerde tedbirleri uymaları konusunda çağrıda bulunuyorum" dedi.


Kaynak: DHA

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