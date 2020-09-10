Yalova'da korona virüs tedbirleri denetimi
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Yalova'da korona virüs tedbirleri denetimi

Yalova'da korona virüs denetimi yapıldı.

Yalova'da korona virüs tedbirleri denetimi
10.09.2020 13:18 | Son Güncelleme: 10.09.2020 13:23

Yalova'da korona virüs denetimi yapıldı. Denetimler esnasında vatandaşlara üzerinde, "Maskeni tak, mesafeni koru" yazılı tişörtler dağıtıldı.

Yalova'da İçişleri Bakanlığı genelgesine uygun olarak Yalova Valisi Muammer Erol ve Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk'un da iştirakiyle denetim yapıldı. Adnan Menderes Mahallesi'ne giden Vali Erol ve Başkan Vekili Tutuk ile beraberindekiler denetim amacıyla durdurulan araçlardaki sürücülere ve yolculara uyarılarda bulundular. Maske, mesafe ve hijyen kuralına uyulması gerektiğini dile getiren Vali Erol vatandaşlardan buna dikkat etmelerini istedi. Denetimler esnasında Yalova Belediyesi tarafından bastırılan ve üzerinde, "Maskeni tak, mesafeni koru" yazılı tişörtler de dağıtıldı. Yalova Valisi Muammer Erol ilk tişörtü ise bir basın mensubuna elleri ile giydirdi. Yalova Valisi Muammer Erol, Yalova Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk ve beraberindekiler daha sonra il merkezindeki esnafları ve iş yerlerini de denetledi. - YALOVA

Kaynak: İHA

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