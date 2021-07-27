Kafası demir korkuluklara sıkışan çocuğu itfaiye kurtardı
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Kafası demir korkuluklara sıkışan çocuğu itfaiye kurtardı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

- Yalova'da korku dolu anlar Kafası demir korkuluklara sıkışan çocuk kurtarıldı Yalova'nın Çiflikköy ilçesinde pencere korkuluklarına kafası sıkışan bir çocuk itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

- Yalova'da korku dolu anlar

Kafası demir korkuluklara sıkışan çocuk kurtarıldı

YALOVA - Yalova'nın Çiflikköy ilçesinde pencere korkuluklarına kafası sıkışan bir çocuk itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Çiftlikköy'ün Siteler Mahallesi'nde ikamet eden küçük çocuk, oyun oynarken pencere korkuluklarına kafasını soktu. Kafası demirlerin arasına sıkışan çocuğu gören çevredekiler, Çiftlikköy İtfaiyesi'ne bildirdi.

Olay yerine gelen İtfaiye Arama Kurtarma ekipleri, demirleri gevşeterek çocuğu kurtardı.

Kafası demir korkuluklara sıkışan çocuğu itfaiye kurtardı
Kafası demir korkuluklara sıkışan çocuğu itfaiye kurtardı
Kafası demir korkuluklara sıkışan çocuğu itfaiye kurtardı
Kafası demir korkuluklara sıkışan çocuğu itfaiye kurtardı
Kafası demir korkuluklara sıkışan çocuğu itfaiye kurtardı
Kafası demir korkuluklara sıkışan çocuğu itfaiye kurtardı
Kafası demir korkuluklara sıkışan çocuğu itfaiye kurtardı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Zehra Baykal

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