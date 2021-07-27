Kafası demir korkuluklara sıkışan çocuğu itfaiye kurtardı
- Yalova'da korku dolu anlar Kafası demir korkuluklara sıkışan çocuk kurtarıldı Yalova'nın Çiflikköy ilçesinde pencere korkuluklarına kafası sıkışan bir çocuk itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
- Yalova'da korku dolu anlar
Kafası demir korkuluklara sıkışan çocuk kurtarıldı
YALOVA - Yalova'nın Çiflikköy ilçesinde pencere korkuluklarına kafası sıkışan bir çocuk itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Çiftlikköy'ün Siteler Mahallesi'nde ikamet eden küçük çocuk, oyun oynarken pencere korkuluklarına kafasını soktu. Kafası demirlerin arasına sıkışan çocuğu gören çevredekiler, Çiftlikköy İtfaiyesi'ne bildirdi.
Olay yerine gelen İtfaiye Arama Kurtarma ekipleri, demirleri gevşeterek çocuğu kurtardı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Zehra Baykal