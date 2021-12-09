Yalova'da köprüden alınan malzemeler saksıya dönüştürülecek - Haberler
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Yalova'da köprüden alınan malzemeler saksıya dönüştürülecek

Yalova'da köprüden alınan malzemeler saksıya dönüştürülecek
AA / Sıtkı Yıldız - Haberler | Güncel

Yalova Belediyesi, kullanılamaz duruma gelen Ak Şemseddin Köprüsü (AŞK) üzerindeki malzemeleri geri dönüşümle saksılara dönüştürecek.

YALOVA (AA) - Yalova Belediyesi, kullanılamaz duruma gelen Ak Şemseddin Köprüsü (AŞK) üzerindeki malzemeleri geri dönüşümle saksılara dönüştürecek.

Belediyeden yapılan açıklamada, ekiplerin Mihenk Sokak'taki köprüde çalışma başlattığı bildirildi.

Yalova'nın önemli lokasyonlarından ve gece ışıklandırılmış güzel görüntüsüyle fotoğraf çekilme noktalarından olan köprüdeki çalışmaların kısa sürede tamamlanmasının planlandığı duyurulan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Ak Şemseddin Köprüsü üzerinde bulunan malzeme zamanla deforme olmuş ve kullanılamaz hale gelmişti. Yapmış olduğumuz çalışmada köprü zemini Solit Full Deck dayanıklı malzeme ile kaplanacak. Köprüden çıkarılacak olan malzemeler ise geri dönüşüm olarak şehrimizin farklı noktalarında saksı malzemeleri olarak kullanılacak."

Yalova'da köprüden alınan malzemeler saksıya dönüştürülecek

AA / Sıtkı Yıldız - Son Dakika Haberleri

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