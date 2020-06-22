Yalova'da köprüde uyuşturucuyla yakalanan 2 şüpheli tutuklandı
Yalova'da durdurulan araçta uyuşturucu ele geçirilmesine ilişkin gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.
22.06.2020 10:39 | Son Güncelleme: 22.06.2020 11:24
Yalova'da durdurulan araçta uyuşturucu ele geçirilmesine ilişkin gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.
Yalova Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Osmangazi Köprüsü'ndeki uygulama noktasında bir otomobil durdurdu.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince narkotik dedektör köpekleri de kullanılarak yapılan aramalarda, aracın bagaj bölümüne saklanmış 1 kilo 538 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Otomobilde bulunun F.D. (28) ve M.E.K. (31) ise gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe "Uyuşturucu veya uyarıcı madde imalatı ve ticareti" suçundan tutuklandı.
Kaynak: AA