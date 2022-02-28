Yalova'da koltuk değneğinde uyuşturucu yakalanan zanlı tutuklandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Yalova'da koltuk değneğinde uyuşturucu yakalanan zanlı tutuklandı

AA, Sıtkı Yıldız - Güncel
 - Güncelleme:
Yalova'da koltuk değneğinde uyuşturucu yakalanan zanlı tutuklandı

Yalova'da polisin durduğu otomobildeki koltuk değneğine uyuşturucu sakladığı iddia edilen zanlı tutuklandı.

YALOVA (AA) - Yalova'da polisin durduğu otomobildeki koltuk değneğine uyuşturucu sakladığı iddia edilen zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il genelinde uyuşturucu madde nakli, sevkiyatı, ticareti ve kullanımına yönelik mücadelesini sürdürüyor.

Yalova-Bursa kara yolunda şüphe üzerine bir aracı durduran ekipler, A.İ.V'ye ait koltuk değneğinin içinde zulalanmış 10 ayrı parça halinde 17,21 gram eroin ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüpheli "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan sevk edildiği adli mercilerce tutuklandı.

Zanlının koltuk değneği kullanacak herhangi engelinin olmadığı öğrenildi.

Yalova'da koltuk değneğinde uyuşturucu yakalanan zanlı tutuklandı

AA / Sıtkı Yıldız - Güncel

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Münir Karaloğlu, Uyuşturucu, Yalova, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title