Yalova'da kolonya satışları arttı; dükkanlar müşteri dolu
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fahrettin koca, Koronavirüs, Türkiye, Yalova, Güncel

Yalova'da kolonya satışları arttı; dükkanlar müşteri dolu

TÜRKİYE'de koronavirüs vakasının tespit edilmesiyle Yalova'daki kolonya mağazalarında yoğunluk oluştu.

12.03.2020 09:33 | Son Güncelleme: 12.03.2020 09:33
Yalova'da kolonya satışları arttı; dükkanlar müşteri dolu

TÜRKİYE'de koronavirüs vakasının tespit edilmesiyle Yalova'daki kolonya mağazalarında yoğunluk oluştu. Özellikle 80 derecelik kolonyaların tercih edildiğini belirten mağaza çalışanı Arzu Dilsizoğlu, "Taleplere yetişemiyoruz" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Türkiye'de koronavirüs vakası tespit edildiğini açıklamasının ardından halk, kolonya satılan iş yerlerine akın etti. Yalova'da yaşayanlar da koronavirüse karşı önlem için kolonya satın almak üzere iş yerlerinde yoğunluk oluşturdu. Taleplere yetişemediklerini belirten kolonya satış mağazası personeli Arzu Dilsizoğlu, "Satışlarımız ciddi oranda arttı. Sağlık Bakanı'nın açıklamasının ardından sabah saatlerinden bu yana mağazamıza yoğun ilgi var. Virüse 80 derece alkolü içinde barındıran kolonyanın etkili olduğunun söylenmesi üzerine vatandaşlar özellikle bu ürüne yoğun ilgi gösteriyor. Özellikle cep kolonyaları, insanların yanında taşıyacağı tipte ufak kolonyalardan şu anda tükenmek üzere. Daha çok limon kolonyası tercih ediliyor fakat önemli olan derecesi. 80 derece olması önemli" diye konuştu. Kuaför dükkanı işleten Fatih Sinan Sezgin ise "Bizim için hijyen çok önemli. Koronavirüsten sonra daha hassas davranmamız gerekiyor. Özellikle kuaförlerde insanlar tıraş olurken, hijyen konusunda çok dikkatli olmalılar. Bu yüzden kolonya almak için buraya geldim" dedi.


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Kaynak: DHA

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