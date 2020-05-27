Yalova'da kısıtlamaya uymayan 513 kişiye ceza
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Yalova'da kısıtlamaya uymayan 513 kişiye ceza

Yalova'da korona virüs ile mücadele kapsamında uygulanan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasında kurallara uymayan 513 kişiye yaklaşık 1 milyon 615 bin 950 lira ceza kesildiRamazan bayramı boyunca, 81 ilde ilan edilen sokağa çıkma yasağı sona erdi.

Yalova'da kısıtlamaya uymayan 513 kişiye ceza
27.05.2020 01:19 | Son Güncelleme: 27.05.2020 01:19

Yalova'da korona virüs ile mücadele kapsamında uygulanan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasında kurallara uymayan 513 kişiye yaklaşık 1 milyon 615 bin 950 lira ceza kesildi

Ramazan bayramı boyunca, 81 ilde ilan edilen sokağa çıkma yasağı sona erdi. Yalova genelinde evde kal çağrısına büyük oranda uyuldu. 262.234 nüfuslu şehirde 513 kişiye sokağa çıkma yasağı kapsamında işlem yapıldı. Sokağa çıkma yasağı süresince Yalova İl Emniyet Müdürlüğü drone ile sürekli havadan ana caddeleri ve birçok bölgeyi görüntüleyerek il geneli alınan tüm tedbirleri takip etti.

Yalova İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamada "Vatandaşlarımızın sabırlı ve sağ duyulu davranması, tüm ilimiz genelinde sürecin sorunsuz, problemsiz ve sağlıklı bir şekilde yürütülmesine büyük katkılar sağlanmıştır. Tüm Yalova ilinde yaşayan ve tedbirlere uyarak duyarlılık gösteren vatandaşlarımıza İl Emniyet Müdürlüğü olarak teşekkür ederiz. Sokağa çıkma yasağı kapsamında yasağı ihlal eden toplam 513 kişiye 1593 sayılı umumi hıfzıssıhha kanununun 282. Maddesine istinaden idari para cezası uygulanmıştır" denildi. - YALOVA

Kaynak: İHA

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