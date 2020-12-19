Kısıtlamada dışarı çıktı "ben geri döneyim işlem yapmayın" dedi, ceza yemekten kurtulamadı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Kısıtlamada dışarı çıktı "ben geri döneyim işlem yapmayın" dedi, ceza yemekten kurtulamadı

19.12.2020 18:33 | Son Güncelleme: 19.12.2020 19:00

Kısıtlamada dışarı çıktı "ben geri döneyim işlem yapmayın" dedi, ceza yemekten kurtulamadı Yalova'da korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasıyla sokaklarda sessizlik devam ediyor.

Kısıtlamada dışarı çıktı "ben geri döneyim işlem yapmayın" dedi, ceza yemekten kurtulamadı

YALOVA - Yalova'da korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasıyla sokaklarda sessizlik devam ediyor.

Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasıyla birlikte kentin önceden işlek olan cadde, sokak ve meydanlar sessizliğe büründü. Denetim noktalarında görev alan polis ekipleri, araç ve yayaları denetledi. Yalova-İzmit ve Yalova-Bursa kara yollarında da sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle araç trafiğinin azaldığı gözlendi.

Orman İşletme kavşağında oluşturulan denetleme noktasında görev alan ekipler, evrakları olmadığı halde trafiğe çıkan sürücülere ve yolculara cezai işlem uyguladı. Bir sürücü ise iş yerinden çıktığını ve evrakının olmadığını ifade etti. Kısıtlamada dışarı çıktı "ben geri döneyim işlem yapmayın" dediyse de polis ekipleri sürücüye cezai işlem uyguladı. Ekiplerin il genelinde denetimlerinin kısıtlamanın sona ereceği pazartesi sabahı saat 05.00'a kadar aralıksız sürdürüleceği ifade edildi.

Kısıtlamada dışarı çıktı 'ben geri döneyim işlem yapmayın' dedi, ceza yemekten kurtulamadı
Kısıtlamada dışarı çıktı 'ben geri döneyim işlem yapmayın' dedi, ceza yemekten kurtulamadı
Kısıtlamada dışarı çıktı 'ben geri döneyim işlem yapmayın' dedi, ceza yemekten kurtulamadı
Kısıtlamada dışarı çıktı 'ben geri döneyim işlem yapmayın' dedi, ceza yemekten kurtulamadı
Kısıtlamada dışarı çıktı 'ben geri döneyim işlem yapmayın' dedi, ceza yemekten kurtulamadı
Kısıtlamada dışarı çıktı 'ben geri döneyim işlem yapmayın' dedi, ceza yemekten kurtulamadı
Kısıtlamada dışarı çıktı 'ben geri döneyim işlem yapmayın' dedi, ceza yemekten kurtulamadı
Kısıtlamada dışarı çıktı 'ben geri döneyim işlem yapmayın' dedi, ceza yemekten kurtulamadı
Kısıtlamada dışarı çıktı 'ben geri döneyim işlem yapmayın' dedi, ceza yemekten kurtulamadı
Kısıtlamada dışarı çıktı 'ben geri döneyim işlem yapmayın' dedi, ceza yemekten kurtulamadı
Kısıtlamada dışarı çıktı 'ben geri döneyim işlem yapmayın' dedi, ceza yemekten kurtulamadı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ZEHRA BAYKAL

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Süleyman Soylu Fahrettin Koca Fahrettin Altun Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Cansu Dere Serdar Ortaç Nilgün Belgün Ayşegül Yıldız
Spor Burak Yılmaz Samet Aybaba Sergen Yalçın Rıza Çalımbay Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Samsun Gaziantep Instagram Galatasaray
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kısıtlamada dışarı çıktı "ben geri döneyim işlem yapmayın" dedi, ceza yemekten kurtulamadı | Haberler.com 3. Sayfa
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.12.2020 19:05:41. #1.15#
title