Yalova'da kimliği belirsiz kişilerce kesilen ağaçların yerine yenileri dikildi
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Yalova'da kimliği belirsiz kişilerce kesilen ağaçların yerine yenileri dikildi

23.12.2020 14:37 | Son Güncelleme: 23.12.2020 14:40
Yalova'da kimliği belirsiz kişilerce kesilen ağaçların yerine yenileri dikildi

Yalova Belediyesi, kentte yakın zamanda kimliği belirsiz kişi veya kişilerce kesilen ağaçların yerine yenilerinin dikildiği bildirdi.

Yalova Belediyesi, kentte yakın zamanda kimliği belirsiz kişi veya kişilerce kesilen ağaçların yerine yenilerinin dikildiği bildirdi.

Belediyeden yapılan açıklamada, BadGodesberg Parkı, Kubbeli Cami ve Çevre Yolu'nda bulunan bazı ağaçların kesildiği ifade edildi.

Kesilen ağaçların belediye şantiyesine alınarak bakımlarının yapılmaya başlandığı duyurulan açıklamada, olayın faillerinin yakalanması için İl Emniyet Müdürlüğü ve Yalova Belediyesi yetkililerince suç duyurusunda bulunulduğu aktarıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yalova Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk, yaşanan olayın Yalovalıları derinden üzdüğünü belirterek, şunları kaydetti:

"Yalova yüzde 60'ı orman olan ve yeşil dokusuyla ülkemizin yüz ölçümüne göre en fazla yeşil alanına sahip kenti. Bizim görevimiz Yalova'mızın bu dokusunu korumak hatta daha da artırmak. Bu nedenle mahallelerimizde gerekli çalışmaları yürütüyoruz. Bu tarz üzücü olaylar ile karşılaştığımızda yapılanı anlamakta güçlük çekiyoruz. Mesai arkadaşlarım kesilen ağaçların yenileriyle yenilediler. Söktükleri ağaçları da bakıma alarak yaşatmak için çalışma başlattılar. Yalova Belediyesi olarak konunun takipçisiyiz. Emniyet güçlerimize gerekli müracaatlarımızı yaptık. İnanıyorum ki en kısa sürede failler bulunarak, hak ettikleri ceza ile cezalandırılacaklar."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sıtkı Yıldız

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.12.2020 14:45:12. #1.14#
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