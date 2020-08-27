Yalova'da ki devlet dairelerinde vatandaşa yiyecek ve içecek ikramı yasaklandı Yalova İl Hıfzıssıhha Kurulu devlet dairelerinde vatandaşlara yiyecek ve içecek ikram edilmesini yasaklayan bir karar aldı.

Yalova İl Hıfzıssıhha Kurulu devlet dairelerinde vatandaşlara yiyecek ve içecek ikram edilmesini yasaklayan bir karar aldı.

Covid-19 vakalarının artması sonrasında İl Hıfzıssıhha Kurulları da tedbirleri sıkılaştırmayı sürdürüyor. Bu kapsamda Yalova İl Hıfzıssıhha Kurulu da devlet dairelerindeki ikramları konu alan ek tedbirler alındığını duyurdu. Yalova Vali vekili Aziz Mercan başkanlığında toplanan Yalova İl Hıfzıssıhha Kurulu devlet dairelerinde vatandaşlara ikramları yasakladı. Konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada şu detaylara yer verildi, "İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi Vali adına Vali vekili Aziz Mercan başkanlığında İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünün 25.08.2020 tarih ve 13677 sayılı 'Covid-19 Ek Tedbirler' konulu genelgesi gündemi ile toplanarak; Kamu kurum ve kuruluşlarında yemekhane hizmetleri hariç olmak üzere kişilere (personel, ziyaretçi ya da hizmet almak için bulunan vatandaşlarımız da dahil) yapılacak her türlü yiyecek, içecek (paketli su servisi hariç) ikramının 26.08.2020 tarihinden itibaren durdurulmasına, alınan tedbirlere uymayanlara ilgili Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282'nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesine, aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılarak, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına oy birliği ile karar verildi" - YALOVA

Kaynak: İHA