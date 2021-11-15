Yalova'da kediyi tekmeleyen Irak uyruklu çocuk tutuklandı - Haberler
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Yalova'da kediyi tekmeleyen Irak uyruklu çocuk tutuklandı

AA / Sıtkı Yıldız - Haberler | Güncel
Yalova'da kediyi tekmeleyen Irak uyruklu çocuk tutuklandı

Yalova'da, sosyal medyaya paylaşılan bir videoda kediye tekme attığı görüntüsüyle gündeme gelen Irak uyruklu çocuk tutuklandı.

YALOVA (AA) - Yalova'da, sosyal medyaya paylaşılan bir videoda kediye tekme attığı görüntüsüyle gündeme gelen Irak uyruklu çocuk tutuklandı.

17 Ağustos Parkı'nda kedi yavrusuna tekme attığı görüntülerin sosyal medyada yayınlanmasıyla gündeme gelen Irak uyruklu 15 yaşındaki H.Y.Y.Y, Yalova Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı üzerine gözlem altına alındı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye getirilen H.Y.Y.Y, savcılık ifadesi sonrası çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliğince "hayvana işkence etme" suçundan tutuklandı.

Olay

Yalova'da önceki gün 17 Ağustos Parkı'nda kedi yavrusuna tekme attığı görüntülerin sosyal medyada yayınlanmasıyla gündeme gelen Irak uyruklu H.Y.Y.Y. ile ilgili soruşturma başlatılmıştı.

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AA / Sıtkı Yıldız - Son Dakika Haberleri

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