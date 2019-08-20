Yalova'da kazalar nedeniyle yol kapatma eylemi

20.08.2019 18:18

Yalova'nın Çınarcık ilçesine bağlı Koru beldesinde meydana gelen ölümlü trafik kazaları sonrasında bir grup vatandaş, aynı yerde sürekli kaza olduğu gerekçesiyle yolu trafiğe kapattı.

Yalova-Çınarcık kara yolunun Koru beldesi Hürriyet Mahallesi seralar mevkiinde son bir hafta içinde meydana gelen üç ayrı trafik kazasında, iki kişinin yaşamını yitirmesinin ardından bir araya gelen yaklaşık 50 kişilik grup yol kapatma eylemi yaptı.

Grup, eylem yapacakları kara yoluna, hazırladıkları "Hız, yaptığınız son hatanız olabilir" ve "Bilinçli sürücü güvenli trafik" pankartı astı.

15 Ağustos'ta minibüsün çarpması sonucu hayatını kaybeden Osman Çınarcıklı'nın (72) oğlu Timur Çınarcıklı, kara yolunun vatandaşlarca trafiğe kapatılmasının ardından gazetecilere, yolun ölüm yolu olmasını istemediklerini söyledi.

Kara yolunda başka ölümlü kazalarının yaşanmaması için tedbir alınmasını isteyen Çınarcıklı, "3 günde iki tane kaza oldu. Babam vefat etti bu yolda. 40 senedir bu yoldan geçiyordu. Vefat etti. Yaya geçidi, sinyalizasyon ve hız sınırlaması istiyoruz." ifadesini kullandı.

Bölgede çiçek üretimi yapan Oktay Akgün de bir haftada meydana gelen 3 ayrı kazada iki kişinin hayatını kaybettiğini belirterek şunları kaydetti:

"Biz bu yolda başka ölüm olmasını istemiyoruz. Başka canlar yanmasın. Bizim canımız yandı. Bizim tek istediğimiz şey yasalar çerçevesinde bu yola hız sınırlaması, hızları düşürücü istiyoruz. Özellikle Karayollarından rica ediyoruz, Sayın Valimizden rica ediyoruz. Bu yolda nasıl bir önlem alınıyorsa, arabalar nasıl yavaş gidiyorsa o şekilde gitmesini istiyoruz. Gerekirse sabit radar istiyoruz. Hız sınırlandırıcı istiyoruz. Bu konuda Karayolları Bursa Bölge Müdürlüğü'nü göreve davet ediyoruz. Başka kayıp vermek istemiyoruz."

Yalova Ziraat Odası Başkanı Şaban Beşli ise kara yolunun geçtiği bölgede tarımın yaygın olduğunu belirterek, "Burada devamlı hareketlilik var. Burada insanlar ürettiklerini, sebzelerini, çiçeklerini burada devamlı karşıdan karşıya taşımak zorunda. Korkunç bir sürat var burada. Korkunç bir hareketlilik var. Bu konuda da bir önlem alınması lazım." diye konuştu.

Meydana gelen kazada hayatını kaybeden Osman Çınarcıklı'nın odalarına kayıtlı çiftçi olduğuna değinen Beşli, "Biz de geldik bu konuda elimizden ne geliyorsa yapmak istedik. Tabii biz burada bir yasal olmayan bir işlem yapmıyoruz. Şurada beklediğimiz anda yol trafiğe kapandı ama burada bizim yapmak istediğimiz sesimizi duyurmak." dedi.

Basın açıklamasının ardından grup yolu tekrar trafiğe açtı.

Kaynak: AA