Yalova'da Karbonmonoksit Zehirlenmesi
Yalova'da, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen kişi hayatını kaybetti.
Yalova'da, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen kişi hayatını kaybetti.
Yalova Belediyesi ekipleri, Dere Mahallesi Ekşimen Sokağı'nda tek katlı müstakil evde yalnız yaşayan İsmail Kuşgözlü'ye (83) yemek götürdü.
Kuşgözlü'nün bir gün önce bırakılan yemeği almadığını fark eden görevliler, şüphe üzerine durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi.
Kapıyı açıp eve giren itfaiye ekibi, Kuşgözlü'yü hareketsiz yatarken buldu. Sobadan sızan gazdan zehirlenerek yaşamını yitiren Kuşgözlü'nün cenazesi, incelemenin ardından hastane morguna gönderildi.