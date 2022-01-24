Yalova'da kar sebebiyle araçlar yoldan çıktı - Haberler
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Yalova'da kar sebebiyle araçlar yoldan çıktı

Yalova'da kar sebebiyle araçlar yoldan çıktı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Yalova'nın Altınova ilçesinde kar sebebiyle araçlar kayganlaşan yolda durmakta zorluk çekti.

YALOVA (İHA) - Yalova'nın Altınova ilçesinde kar sebebiyle araçlar kayganlaşan yolda durmakta zorluk çekti. Birçok araç yoldan çıktı.

Alınan bilgiye göre, kar yağışının etkili olduğu Altınova ilçesinde, eski Subaşı yolunda çok sayıda araç yoldan çıktı. Yoldan çıkan araçların yardımına Altınova Belediyesi ekipleri yetişti. Garaj personeli ve zabıta ekipleri yoldan çıkan araçları kurtardı. Bölgeye kepçe de gönderilerek yol temizlendi. - YALOVA

Yalova'da kar sebebiyle araçlar yoldan çıktı

Yalova'da kar sebebiyle araçlar yoldan çıktı

Yalova'da kar sebebiyle araçlar yoldan çıktı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Tragger, Subaşı, Yalova, kar, 3. Sayfa, Haber

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