YALOVA (DHA) - Yalova'da kar etkili oldu

YALOVA'da kar yağışı etkili oldu. Beyaza bürünen kentte sürücüler, zor anlar yaşadı.

Kentte kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Akşam saatlerinde etkisini artıran yağışla kent, beyaz örtüyle kaplandı. Yollarda olan sürücüler, zor anlar yaşarken, kazalar da meydana geldi. Kent merkezinde hava sıcaklığı sıfırın altında 1 dereceyken, kar kalınlığı da 3 santim olarak ölçüldü. Yalova Belediyesi'ne bağlı ekipler, kentteki ana yollarda tuzlama ve temizleme çalışmalarını sürdürüyor.