Yalova'da kar bereketi içme suyu barajında "kapakları açtırıyor"

YALOVA (AA) - Yalova'nın tek içme suyu kaynağı olan Gökçe Barajı'nda, kışın özellikle karın etkili yağmasından dolayı bereketli bir dönem yaşanıyor.

Termal ilçesinde 1980-1989 yıllarında inşa edilen baraj, 36 milyon metreküp su kapasitesi ile Yalova merkez ve ilçelerinin içme suyu ihtiyacını karşılıyor.

Yaz aylarında kuraklığın etkisiyle su seviyesinde önemli oranda düşüş gözlenen baraj, bu kış bölge genelinde etkili olan yağışlar sayesinde hemen hemen doldu.

Gökçe Barajı'nda geçen yıl 1 Mart'ta yüzde 63 olan su seviyesi, bu sene aynı tarihte yüzde 24 artışla yüzde 87 ölçüldü.

İlaveten DSİ Genel Müdürlüğü tarafından ihalesi yapılan Çağlayan Barajı'nın da faaliyete geçmesiyle Yalova'nın 2065 yılına kadar içme suyu sıkıntısının ortadan kaldırılması hedefleniyor.

DSİ Yalova Şube Müdürü Pelin Yalçın Balcı, AA muhabirine, Gökçe Barajı'nın Yalova'nın "can kaynağı" olarak nitelendirildiğini söyledi.

Son 2 ayda geçen yılın aynı dönemine göre barajda su seviyesinin 13 metre civarında yükseldiğini belirten Balcı, "Bu da bizi çok mutlu etti. Çünkü susuz kaldığımız geçmiş yıllardaki dönemlerde büyük sıkıntı yaşadık. Hatta bunun akabinde çözüm amaçlı ikinci bir barajı da devreye soktuk. Bu dönem için barajdaki su bize yetecek gibi ama en yakın zamanda Çağlayan Barajı'nı da devreye soktuğumuzda Yalova'da su sıkıntısı çekmeyeceğiz gibi görünüyor." diye konuştu.

"Yalova'da günlük 80 ila 100 bin metreküp su ihtiyacı var"

Pelin Yalçın Balcı, 2020 ve 2021'e göre mevsimsel yağışlara bağlı olarak bu yıl barajdaki durumun çok iyi olduğunu dile getirdi.

Su seviyesinde artışı sağlayan etkenlere değinen Balcı, şu bilgileri paylaştı:

"Yağmur suyu, yer altı suyunu çok fazla besleyemiyor fakat kar yavaş yavaş eridiği zaman barajlarımızı güzel bir şekilde dolduruyor. Şu anki meteorolojik verilerde de sıkıntı görmüyoruz. Hatta su seviyesindeki artış nedeniyle baraj kapaklarını yavaş yavaş açmaya bile başladık. Bu bizim için çok sevindirici. Çünkü maksimum işletme kotumuza ulaştığımız için kapak açma işlemini yapıyoruz. Şu anki doluluk da bizi mutlu eden bir seviyede. Gökçe Barajı normalde 36 milyon metreküplük bir depolamaya sahip. Yalova'da günlük 80 ila 100 bin metreküp su ihtiyacı var. Biz ölçümlerimizi maksimum su kotu dediğimiz 80 kota göre baz alıyoruz. Bizim işletme kotumuz da 79,5 ve bu kota gelmeden biz kapakları kontrollü bir şekilde açık bırakıp 69-70 seviyelerde sabit tutmaya çalışıyoruz. Geçen yıl bu dönemde seviyemiz yaklaşık 53-54 kotuna yakındı. Aradaki farkı gördüğümüz zaman bu bize mutluluk veriyor."

Balcı, kurum olarak özellikle kurak dönemler için Çağlayan Barajı dışında çok sayıda proje yürüttüklerini, kuraklık seviyesinin yükselmesi durumda yer altı su kuyularını devreye alabileceklerini ifade etti.

Yakın zamanda yine Kınalı Barajı'nın yapılmasının planlandığını kaydeden Balcı, tüm projelere bakıldığında DSİ Genel Müdürlüğünün ilde içme suyu sıkıntısını ortadan kaldırabilecek yatırımlarının olduğunu sözlerine ekledi.