Yalova'da jeotermal kaynak arama sahası ihalesi yapılacak
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Yalova'da jeotermal kaynak arama sahası ihalesi yapılacak

Yalova'da jeotermal kaynak arama sahası ihalesi yapılacak
Anadolu Ajansı / Gülşen Çağatay - Haberler | Ekonomi

Yalova'nın Çınarcık ilçesinde bulunan bir jeotermal kaynak arama sahası, 3 yıl süreyle arama ruhsatı verilmesi amacıyla açık teklif usulü yoluyla ihale edilecek.

Yalova'nın Çınarcık ilçesinde bulunan bir jeotermal kaynak arama sahası, 3 yıl süreyle arama ruhsatı verilmesi amacıyla açık teklif usulü yoluyla ihale edilecek.

Yalova Özel İdaresi Encümen Müdürlüğünün konu ile ilgili ihale ilanı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Çınarcık ilçesinde bulunan geçici teminat bedeli 1679 lira 78 kuruş, muhammen bedeli 55 bin 992 lira 58 kuruş olan jeotermal kaynak arama sahası, 3 yıl süreyle arama ruhsatı verilmesi amacıyla açık teklif usulü yoluyla ihale edilecek.

İhale, 8 Temmuz 2021'de saat 14.10'da Yalova İl Özel İdaresi Encümen Toplantı Salonu'nda yapılacak.

İstekliler, o tarih ve saate kadar ihale için gerekli belgeleri, İl Özel İdaresi Ruhsat ve Denetim Müdürlüğüne verebilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gülşen Çağatay

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