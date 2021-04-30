Yalova'da jandarmanın ormanlık alanda bulduğu yavru ayı koruma altına alındı
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Yalova'da jandarmanın ormanlık alanda bulduğu yavru ayı koruma altına alındı

Yalova'da jandarmanın ormanlık alanda bulduğu yavru ayı koruma altına alındı
Anadolu Ajansı / Güven Kaya - Haberler | Güncel

Yalova İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından ormanlık alanda bulunan yavru ayı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğüne teslim edildi.

Yalova İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından ormanlık alanda bulunan yavru ayı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğüne teslim edildi.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timinin Çınarcık ilçesi Teşvikiye bölgesindeki ormanlık alanda devriye sırasında bir yavru ayı bulduğu belirtildi.

Yorgun ve bitkin olduğu ifade edilen yavru ayının ilk müdahalesinin ardından Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğüne teslim edildiği kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Güven Kaya

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