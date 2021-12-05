Yalova'da izinsiz kazı yaptıkları iddia edilen 4 şüpheli gözaltına alındı - Haberler
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Yalova'da izinsiz kazı yaptıkları iddia edilen 4 şüpheli gözaltına alındı

AA / Sıtkı Yıldız - Haberler | Güncel
Yalova'da izinsiz kazı yaptıkları iddia edilen 4 şüpheli gözaltına alındı

Yalova'nın Çınarcık ilçesinde jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda, izinsiz kazı yaptıkları iddiasıyla 4 kişi gözaltına alındı.

YALOVA (AA) - Yalova'nın Çınarcık ilçesinde jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda, izinsiz kazı yaptıkları iddiasıyla 4 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Çınarcık Jandarma Komutanlığı ekipleri, istihbari çalışmalar sonucu Teşvikiye beldesi İstiklal Mahallesi Güngörmez mevkisinde izinsiz kazı yapıldığını tespit etti.

Söz konusu bölgeye giden ve derin bir çukur açıldığını belirleyen ekipler, 4 zanlıyı yakaladı. Gözaltına alınan bu kişilerin yanlarında metal dedektör, mini el dedektörü, çekiç, kazma, kürekler, manila, testere, şerit metre, makaralı kanca, çizmeler, eldiven, ip ve kova ele geçirildi.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Yalova'da izinsiz kazı yaptıkları iddia edilen 4 şüpheli gözaltına alındı

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AA / Sıtkı Yıldız - Son Dakika Haberleri

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