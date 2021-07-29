Yalova'da "ıslak mendiller çöpe" kampanyası

Yalova'da "ıslak mendiller çöpe" kampanyası Islak mendiller kanalizasyonları tıkıyor Yalova Atık Su Arıtma Tesisleri ve Kanalizasyon Yapma ve İşletme Birliği Başkanı Uğur Daban, "ıslak mendiller çöpe" kampanyası başlattıklarını söyledi.

Yalova'da "ıslak mendiller çöpe" kampanyası

Islak mendiller kanalizasyonları tıkıyor

YALOVA - Yalova Atık Su Arıtma Tesisleri ve Kanalizasyon Yapma ve İşletme Birliği Başkanı Uğur Daban, "ıslak mendiller çöpe" kampanyası başlattıklarını söyledi.

Yalova'da atık su arıtma tesisinin en büyük sıkıntısı ıslak mendiller oldu. Atık suların arıtıldığı tesislerde ekipler her gün pompalara dolanan ıslak mendilleri temizliyor. Daban, ıslak mendillerin artıma tesislerindeki pompalara büyük zarar verdiğini anlattı. Islak mendillerin kolay kolay parçalanmadığını dile getiren Daban, vatandaşları bu konuda hassasiyete davet etti. Islak mendillerin atık su hatları yerine çöpe atılması gerektiğini belirten Daban, ekiplerin arıza yaşanmaması için gece gündüz çalıştığını söyledi.

Daban, şöyle konuştu: "Bütün ekiplerimiz bu malzemenin bozulması ve arıza yapması sebebi ile çok sık periyotlar ile temizliklerini yapmaktalar. İçlerinde sıkışmış ya da kemikleşmiş malzeme kalıntılarını çıkartmaktalar. Eğer halkımız bu ıslak mendilleri atık su hatlarına atmaz da çöp kovaları ya da özel depolama alanlarına atarlarsa ıslak mendiller atık su hatlarımızı tıkamayacak ve sadece tesisimiz değil binalarımız atık su hatlarımızın her noktası rahat edecek" diye konuştu.

Pandemi sebebiyle kullanılan maskelerin çöp yerine atık su hatlarına atıldığını ifade eden Daban, şöyle konuştu:

"İşin şu anlık bizi rahatsız eden boyutu ıslak mendiller, fakat pandemi sebebiyle maskeler ve farklı materyaller de aynı şekilde çöp yerine atık su hatlarımıza atılmaktadır. Bunlarda ıslak mendiller gibi yapısı nedeni ile çözülmeyen ve ıslak mendiller gibi hatlarımızın tıkanmasına, ekipmanların arıza yapmasına neden olmakta. Şunu belirtmek isterim, sıvı olmayan hiçbir atığımızı atık su hatlarımıza atmamamız gerekiyor. Daha temiz bir çevre daha yaşanabilir Yalova için bunlara dikkat etmemiz gerekmektedir".

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Zehra Baykal