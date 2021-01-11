İş yerlerinin camlarına ve AK Parti tabelasına zarar veren kişi yakalandı

Yalova'da bazı iş yerlerinin camlarına ve AK Parti tabelasına zarar veren şüpheli gözaltına alındı.

Yalova'da bazı iş yerlerinin camlarına ve AK Parti tabelasına zarar veren şüpheli gözaltına alındı.

AK Parti İl Başkanlığının da bulunduğu binanın girişindeki tabelaya çekiçle zarar vermesinin ardından bazı iş yerlerinin de camlarını kıran şüpheli, vatandaşlarca yakalandı.

Çevredeki güvenlik kameralarınca da görüntülenen olayın şüphelisi B.U. (38) ekipler tarafından gözaltına alındı.

B.U'nun daha önce de benzer şekilde iş yerlerine zarar verdiği öğrenildi.

Zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

AK Parti Yalova İl Başkanlığından yapılan açıklamada ise B.U'nun, söz konusu olay öncesi emniyet müdürlüğüne ait bir aracın camını da kırdığı belirtilerek, "Partimiz tarafından gerekli yasal süreç başlatılacaktır. Olay sonrasında bizleri arayıp soran, partimize gelme nezaketinde bulunan tüm dava arkadaşlarımıza ve vatandaşlarımıza, kısa bir sürede olayın aydınlatılmasını sağlayan İl Emniyet Müdürlüğümüze ve personeline teşekkür ediyoruz." ifadesine yer verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sıtkı Yıldız