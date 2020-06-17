Yalova'da iş yerlerine yönelik Kovid-19 denetimleri artırıldı Yalova Belediyesi, yeni tip koronavürüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında lokanta, restoran ve kafelerde denetimlerini sürdürüyor.

Yalova Belediyesi, yeni tip koronavürüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında lokanta, restoran ve kafelerde denetimlerini sürdürüyor.

Belediyeden yapılan açıklamada, virüsün yayılma ve bulaşma hızının artması, vaka sayısının önüne geçilmesi yönünde İçişleri Bakanlığının genelge yayımladığı hatırlatıldı.

Genelge doğrultusunda zabıta ekiplerinin bu hafta itibarıyla iki kez işletmeleri denetleyeceği duyurulan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İçişleri Bakanlığımızın genelgesi doğrultusunda kentimizde rutin olarak yapmış olduğumuz denetimleri daha da sıklaştırdık. Bu kapsamda lokanta, restoran ve kafe tarzı yiyecek içecek hizmetinin verildiği her işletmeye hafta da en az iki gün denetim gerçekleştireceğiz. Denetimlerde masaların sosyal mesafe kurallarına göre düzeni, işletme çalışanlarının maskeli ve eldivenli olup olmadıkları yönünde birçok başlık altında denetimlerini sağlayacağız."

Açıklamada, kurallara uymayan işletmelere şahit olan vatandaşlardan 155, 156 ve 112'ye bilgi vermeleri istendi.

Kaynak: AA