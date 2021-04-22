Yalova'da inşaatın iskelesinden düşen işçi öldü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Yalova'da inşaatın iskelesinden düşen işçi öldü

Yalova'da inşaatın iskelesinden düşen işçi öldü
Anadolu Ajansı / Erhan Erdoğan - Haberler | Güncel

Yalova'da bir inşaatın iskelesinden düşen işçi vefat etti.

Yalova'da bir inşaatın iskelesinden düşen işçi vefat etti.

Alınan bilgiye göre, Çınarcık ilçesine bağlı Esenköy beldesindeki bir inşaatta cephe mantolaması yapan Oktay Karadağ (22), dengesini kaybederek iskeleden düştü.

Ağır yaralanan işçi, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından hastaneye kaldırılırken yolda yaşamını yitirdi.

Karadağ'ın cesedi otopsi için Çınarcık Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erhan Erdoğan

Çalışmak için geldiği inşaattan düşen genç hayatını kaybetti
Çalışmak için geldiği inşaattan düşen genç hayatını kaybetti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Muş Ersin Tatar Mustafa Şentop Süleyman Soylu Fahrettin Altun
Magazin Esra Erol Merve Dizdar Kaan Yıldırım İbrahim Tatlıses
Spor Ünal Karaman Sergen Yalçın Abdullah Avcı Rıza Çalımbay Vincent Aboubakar
Tüm Haberler Rüya Tabirleri Thodex Kripto Kripto Para
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Yalova'da inşaatın iskelesinden düşen işçi öldü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 22.4.2021 23:26:52. #1.14#

title