Yalova'da inşaatın iskelesinden düşen işçi öldü
Yalova'da bir inşaatın iskelesinden düşen işçi vefat etti.
Yalova'da bir inşaatın iskelesinden düşen işçi vefat etti.
Alınan bilgiye göre, Çınarcık ilçesine bağlı Esenköy beldesindeki bir inşaatta cephe mantolaması yapan Oktay Karadağ (22), dengesini kaybederek iskeleden düştü.
Ağır yaralanan işçi, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından hastaneye kaldırılırken yolda yaşamını yitirdi.
Karadağ'ın cesedi otopsi için Çınarcık Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Erhan Erdoğan