Yalova'da inşaat sahasında ekili Hint kenevirleri ele geçirildi
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Yalova'da inşaat sahasında ekili Hint kenevirleri ele geçirildi

Yalova'da inşaat sahasında ekili Hint kenevirleri ele geçirildi
Anadolu Ajansı / Sıtkı Yıldız - Haberler | Güncel

Yalova'da inşaat halindeki villaların bulunduğu alana dikili halde bulunan 64 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Yalova'da inşaat halindeki villaların bulunduğu alana dikili halde bulunan 64 kök Hint keneviri ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, jandarma ekipleri, merkeze bağlı Hacımehmet köyü Kanberbaba mevkisinde bulunan inşaat halindeki villaların bulunduğu alanda Hint keneviri ekildiği bilgisine ulaşıldı.

Bölgeye operasyon düzenleyen ekipler, inşaat halindeki villaların bekçiliğini yapan G.S'nin inşaat alanındaki çeşitli bölgelere ektiği 64 kök kenevir bitkisini ele geçirdi.

Gözaltına alınan G.S'nin işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edileceği belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sıtkı Yıldız

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